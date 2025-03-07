Тебя ждёт уникальная возможность насладиться шедеврами легендарных исполнителей эпохи золотого джаза: Рей Чарльз, Тони Беннетт, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд, Этта Джеймс и многие другие. Их мелодии, наполненные страстью, любовью и утончённостью, будут звучать в живом исполнении одного из лучших московских джазовых вокалистов — Антона Ярославского. Антон Ярославский — звезда столичной джазовой сцены, обладающий глубоким, бархатным баритоном, который завораживает своей теплотой и выразительностью. Его голос, словно магия, перенесёт вас в те времена, когда Нью-Йорк был центром мировой музыкальной культуры, а каждая песня становилась символом целой эпохи. Концерт пройдёт в камерной обстановке старинного особняка, окружённого историей и атмосферой прошлого века. Волшебство вечера подчеркнёт мягкое мерцание свечей, создавая неповторимую ауру уюта и романтики.