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Nu-Metal Guys 14 Years

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 2000₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Отпразднуй максимально шумно четырнадцатилетие коммуны NMG. Ежегодное birthday party в честь главного ню-метал сообщества РФ готово вновь открыть для тебя свои двери. В этот вечер будет целых пять крутых авторских команд, которые представят свои убойные сеты на сцене. Лайн-ап фестиваля: —Bonefall —My Own Rocket —Stresscage —WastedSky —Burden Of Hatred.

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