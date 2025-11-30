Отпразднуй максимально шумно четырнадцатилетие коммуны NMG. Ежегодное birthday party в честь главного ню-метал сообщества РФ готово вновь открыть для тебя свои двери. В этот вечер будет целых пять крутых авторских команд, которые представят свои убойные сеты на сцене. Лайн-ап фестиваля: —Bonefall —My Own Rocket —Stresscage —WastedSky —Burden Of Hatred.