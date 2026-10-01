Холодная осень, горячее сердце. Немного грусти, немного безумия. Для тебя сыграют, как уже знакомые группы сообщества так и новые: Meshok — 19:30-20:00 Инфантильность — 20:00-21:00 tsvetmeth — 21:00-22:00 The Glur — 22:00-23:00 Ждем ливня — 23:00-00:00