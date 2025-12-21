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Новый год в замке Seasons

Студия Seasons на Садовой-Самотечной, 2/12, вход с Лихова переулка

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Встреча, на которой ты сможешь почувствовать дух Рождества, занять руки и голову, побыть вместе. Украсишь заботливо приготовленные Алёной творожные штоллены — этот рождественский и новогодний десерт согревает, заземляет и успокаивает. Красиво упакуешь несколько видов печенья и пряников ручной работы в подарочные коробочки. Потом зажгут свечи и участники займутся плетением новогодних венков из хвойного лапника за длинным столом, запивая радость глинтвейном и какао с печеньем бискотти. Тёплой и дружеской компанией вспомншь семейные традиции участников и почувствуешь самую прекрасную атмосферу предчувствия праздника. Всё, что ты сделаешь на мастер-классе — уносишь с собой, а нужные материалы (и рецепты!) предоставляются организатором. Дресс-код встречи Представь, что ты собираешься на тот самый бал из сказок — с сотней огней на ёлке, дамами в хрустальных туфлях, пышными воротниками у кавалеров, масками, канделябрами, смехом. Вспомни свой детский восторг от ощущения праздника и упаковки подарков: выбери наряд и праздничные туфли к нему, и приходи в студию. Ты унесёшь: — собственноручно сделанный рождественский венок — декорированный штоллен и празднично упакованные печенье и пряники — звенящее настроение настоящего предновогоднего чуда

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