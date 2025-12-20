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Новый год в ТОТО

Тото, Столешников переулок, 7с3

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Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Двор превратится в уютный новогодний маркет. В гости приедут друзья: поп-ап от Patissoncha и лавка от мото-кафе «Энтузиаст». Чем тебя порадуют? ТОТО: • Согревающие напитки: облепихово-апельсиновый безалкогольный пунш, пряный грог с бренди на основе чая от «Чайной Высоты». И дебют дрип-кофе «ТОТО». • Выпечка: тыквенный пирог, хот-дог с брусничным конфитюром, орешки с предсказаниями, пряничные человечки и штоллен. • И конечно, весь мерч с новогодней красной лошадкой. Patissoncha: Фирменное мыло, ароматные свечи, бомбочки для ванны и мыльницы. Энтузиаст: Футболки, лонгсливы и культовые плакаты дизайнера Димы Пантюшина.

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