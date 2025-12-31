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Про событие
Хаос ждёт тебя праздновать вместе, в этот раз — блестяще и по-гламурному. Будет роскошная атмосфера, активности всю ночь и непревзойдённый бар с кухней. Всё будет люкс, подробности в следующих релизах билетов. При оплате депозита на столик билеты включены в стоимость. Бронь столов и депозиты — https://t.me/xaocreserve FC/DC 18+
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