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Новый год в Хаосе

Гастро-особняк Хаос
улица Покровка, 28с3

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Хаос ждёт тебя праздновать вместе, в этот раз — блестяще и по-гламурному. Будет роскошная атмосфера, активности всю ночь и непревзойдённый бар с кухней. Всё будет люкс, подробности в следующих релизах билетов. При оплате депозита на столик билеты включены в стоимость. Бронь столов и депозиты — https://t.me/xaocreserve FC/DC 18+

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