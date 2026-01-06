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Новый год по-старому

Дом Липы, Бакунинская улица, 74-76к7

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Если ты вдруг соскучился по тёплым разговорам, смеху за общим столом и ощущению, что праздник — не где-то там, а прямо здесь и сейчас, значит, эта праздничная лекция для тебя. Ты узнаешь о традициях, удивишься фактам, попробуешь забытые лакомства и почувствуешь, как история становится живой. Что тебя ждёт: — неожиданные исторические факты и детективные сюжеты; — запреты, скандалы и курьёзы новогодних дней; — что дарили, как украшали ёлку и почему; — какие традиции мы продолжаем до сих пор, сами того не замечая; — подлинные предметы из личной коллекции Анастасии. И, конечно, угощения по старинным рецептам! Будут угощать душепаркой, золотым «Николайчиком», калужским тестом и коломенским розовым пряником. Лектор: Анастасия Некрасова — искусствовед, коллекционер, хохотушка и волшебница. Она восстанавливает исторические рецепты, находит забытые смыслы и каждый раз удивляет: «Да ладно, правда так было?!» Продолжительность: 2 часа.

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