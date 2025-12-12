Волшебный вечер джаза. Этот концерт подарит тебе атмосферу тепла и уюта в холодный декабрьский вечер. В программе концерта: — Знакомые новогодние композиции в джазовой обработке лучших музыкантов — Уникальные импровизации на любимые зимние темы — Музыка, которая создаст настоящий праздничный ритм в стиле джаз