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Новый год, джаз и ты

Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Большой Николопесковский переулок, 11с1

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Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Волшебный вечер джаза. Этот концерт подарит тебе атмосферу тепла и уюта в холодный декабрьский вечер. В программе концерта: — Знакомые новогодние композиции в джазовой обработке лучших музыкантов — Уникальные импровизации на любимые зимние темы — Музыка, которая создаст настоящий праздничный ритм в стиле джаз

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