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Волшебный вечер джаза. Этот концерт подарит тебе атмосферу тепла и уюта в холодный декабрьский вечер. В программе концерта: — Знакомые новогодние композиции в джазовой обработке лучших музыкантов — Уникальные импровизации на любимые зимние темы — Музыка, которая создаст настоящий праздничный ритм в стиле джаз
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