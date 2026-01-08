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Новогодняя тема

Гончарная улица, 7/4с1

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от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Камерный концерт с атмосферой света, искренности и вдохновения. В лайнапе: тетя катя — покажет, насколько важно быть искренним, даже если кто-то словит от этого кринж гардия — своим хрупким лоу-файным романтизмом дадут взглянуть на себя по-новому ВЭП — непрерывно ищущие и создающие что-то особенное, замотивируют на новые свершения

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