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Камерный концерт с атмосферой света, искренности и вдохновения. В лайнапе: тетя катя — покажет, насколько важно быть искренним, даже если кто-то словит от этого кринж гардия — своим хрупким лоу-файным романтизмом дадут взглянуть на себя по-новому ВЭП — непрерывно ищущие и создающие что-то особенное, замотивируют на новые свершения
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