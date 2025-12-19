В прекрасном пространстве «Русской сказки» на Патриарших прудах состоится мастер-класс по росписи новогодних шкатулок с лошадкой. Художники помогают тебе с идеями и созданием на каждом шаге. Ты унесёшь с собой готовый, красиво упакованный подарок и море эмоций! Что входит в стоимость: — игристое — мастер-класс — фотограф — прекрасная локация — небольшой фуршет. Длительность: 1,5–2 часа.