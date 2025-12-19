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Новогодняя шкатулка с лошадкой

Русская сказка, Ермолаевский переулок

Начало:

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6800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

В прекрасном пространстве «Русской сказки» на Патриарших прудах состоится мастер-класс по росписи новогодних шкатулок с лошадкой. Художники помогают тебе с идеями и созданием на каждом шаге. Ты унесёшь с собой готовый, красиво упакованный подарок и море эмоций! Что входит в стоимость: — игристое — мастер-класс — фотограф — прекрасная локация — небольшой фуршет. Длительность: 1,5–2 часа.

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