Тренд на русскую классику не обошёл стороной и просторный барный город на Лесной. Вдохновившись советскими фильмами, гостям предлагают воплотить образ любимых героев. Праздничный дресс-код для гостей — только начало! Провожать год змеи планируют под хиты cover-band FeelMe и под их же мэшапы. Ровно в полночь — будешь слушать речь президента и чокаться бокалами с шампанским под бой курантов. А если ты предпочитаешь игристому авторские коктейли, в BLA BLA BAR для тебя будут открыты все 11 баров. Выбирай напиток по вкусу и насладись обновлённым зимним меню. Mush have в Новогоднюю ночь — завораживающее шоу-балет. Сразу 3 выхода артистов погрузят тебя в волшебство новогодней ночи. А прогуливающиеся по кластеру Дед Мороз и Снегурочка не оставят сомнений: чудеса всё-таки существуют. Танцпол (девушки) 8000 руб (депозит за бар 5000 руб) Танцпол (мужчины) 10 000 руб (депозит за бар 7000 руб)