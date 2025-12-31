31 декабря — снова совпали адреса, случайности и желания. Где-то за окном кружит снег, кто-то теряет шапку, а кто-то находит любовь. У Евгенича всё как всегда — салат готов, шампанское пузыриться, музыка играет, и кажется, будто время остановилось на самом приятном моменте. Встречаем новый год как в кино — с настоящими чувствами, смехом, песнями, неидеальными тостами и тем самым ощущением, что всё только начинается. Сбор гостей в 21:00, начало программы в 22:00. В стоимость билета входит: - полный алкогольный безлимит; - готовое меню от нашего шеф-повара из холодных закусок, салатов, горячих закусок, горячих блюд и новогодних угощений на выбор; - арт-программа с поздравлениями, выступлениями кавер-групп и заводные конкурсы! В стоимость входного билета на танцпол входит: - доступ к праздничному бару; - арт-программа с поздравлениями, выступлениями кавер-групп и заводные конкурсы!