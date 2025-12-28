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Новогодняя композиция

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты создашь свою настольную новогоднюю композицию из живой ели с художницей Татьяной Воробьёвой. В уютной атмосфере Люмьер-Холла ты научишься сочетать еловые веточки с декоративными элементами, создавая композицию, которая подарит ощущение праздника и станет украшением твоего дома в новогодние дни.

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