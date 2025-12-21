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Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь собрать композицию в деревянной основе из веточек нобилиса, новогодних игрушек, ароматных шишек, корицы и других природных материалов, которые откликаются твоей эстетике. Сможешь сделать как красочную, так и лаконичную спокойную композицию. Натуральный лапник будет пахнуть лесом и морозной свежестью. Всех участников будут угощать игристыми винами Брояница — пусть творчество будет по-настоящему праздничным:)
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