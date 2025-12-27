На мастер-классе будут использоваться натуральные еловые ветви и декор: шары, ленты, бусины, свечи. Главное — дать волю своему творческому порыву. В основе композиции лежит флористическая губка, которая надолго сохраняет свежесть живого лапника. Чудесный бонус — классная творческая атмосфера, приятное общение и предвкушение праздника. Все материалы включены в стоимость. При желании ты можешь принести свои ёлочные игрушки, невостребованные керамические кружки и праздничный декор, чтобы подарить им вторую жизнь. Здесь за разумное потребление:) В стоимость включён депозит 700 рублей на меню кофейни.