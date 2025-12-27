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Новогодняя ёлочная мини-композиция в кружке

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе будут использоваться натуральные еловые ветви и декор: шары, ленты, бусины, свечи. Главное — дать волю своему творческому порыву. В основе композиции лежит флористическая губка, которая надолго сохраняет свежесть живого лапника. Чудесный бонус — классная творческая атмосфера, приятное общение и предвкушение праздника. Все материалы включены в стоимость. При желании ты можешь принести свои ёлочные игрушки, невостребованные керамические кружки и праздничный декор, чтобы подарить им вторую жизнь. Здесь за разумное потребление:) В стоимость включён депозит 700 рублей на меню кофейни.

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