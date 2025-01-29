Новогодняя чайная церемония + кинопоказ «Дорога с приключениями»
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Тебя ждёт чайная церемония и дегустация в честь китайского Нового года с кинопросмотром. О фильме: Владелец фирмы по производству игрушек Ли Чэнгун пытается успеть в Чанши, чтобы отпраздновать Новый год с семьей. Однако его ждет в дороге масса неожиданностей, когда он встречает странного незнакомца. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи