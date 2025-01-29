Тебя ждёт чайная церемония и дегустация в честь китайского Нового года с кинопросмотром. О фильме: Владелец фирмы по производству игрушек Ли Чэнгун пытается успеть в Чанши, чтобы отпраздновать Новый год с семьей. Однако его ждет в дороге масса неожиданностей, когда он встречает странного незнакомца. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».