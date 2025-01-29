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Новогодняя чайная церемония + кинопоказ «Дорога с приключениями»

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Тебя ждёт чайная церемония и дегустация в честь китайского Нового года с кинопросмотром. О фильме: Владелец фирмы по производству игрушек Ли Чэнгун пытается успеть в Чанши, чтобы отпраздновать Новый год с семьей. Однако его ждет в дороге масса неожиданностей, когда он встречает странного незнакомца. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».

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