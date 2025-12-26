Окунись в атмосферу Америки 20-х годов: шик, эстетика, эйфория, блёстки, перья, золото… + творческий мастер-класс по созданию потрясающих кокосовых свечей в стильном исполнении. Роскошь каждой детали, чувственный джаз и изысканный фуршет с игристым. Вечеринки Гэтсби объединяли всех: роскошных девушек в блестящих платьях, миллиардеров в строгих костюмах, студентов, сбежавших с занятий. Все хотели стать частью легендарных вечеров — танцевать под светом огромных золотых люстр, наслаждаться громкой музыкой, дорогими коктейлями и закусками, много смеяться, рассматривать изысканные наряды гостей, купаться в брызгах шампанского. Дресс-код: коктейльные платья, диадемы, перья, блестки, бусы. За самый красивый и изысканный наряд гости получат подарок от самого мастера. А теперь о самой творческой составляющей: Ты сваришь и украсишь одну свечу в стильной баночке с логотипом «Great Gatsby», используя цветы, специи, блестки, серебряная и золотая поталь, натуральный камень или жемчуг. Научишься варить аромасаше для дома, которое можно использовать как украшение интерьера или для ароматизации пространства (в гардероб, ящики с бельем). Аромат держится 3-4 месяца. Особые ароматы свечей для вечеринки: шампанское с клубникой карамель с виски лимонный пирог амбра вечерняя бобы Тонка мандарин и корица чай с десертами ваниль Бурбонская печенье яблоко заснеженная ель древесные ноты Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.