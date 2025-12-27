Тёплый праздничный мастер-класс, где ты создашь красивый и уютный венок своими руками, наполнив процесс волшебством и радостью + просмотр фильма «Ирония судьбы». В программе мастер-класса: • Создание венка из свежих хвойных веток • Украшение лентами и зимним декором • Угощение классическим оливье и бокалом шампанского— чтобы сразу чувствовалось приближение праздника • Мандарины • Фото в процессе на память • Атмосфера тепла, лёгкости и новогоднего настроения После встречи ты заберёшь домой невероятно красивый венок, который станет главным символом твоего ожидания Нового года. Мастерица Даша, ранее работавшая в Mateflowers, поделится секретами, как сохранить венок свежим и нарядным надолго. • Размер мини: ~25х25 см • Размер большого ~35х35 см