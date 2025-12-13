В начале тебе расскажут о техниках, применяемых материалах и колористике. Потом ты выберешь цвета и начнёшь рисовать, создавать красоту и творить. Ты сможешь создать свечу, ёлочную игрушку, приготовить саше, сделать скраб для тела и соль для ванны. Также ты разукрасишь подсвечник, нарисуешь открытку, упакуешь и задекорируешь подарок. Мастер-класс занимает 2 часа. С собой брать ничего не нужно, все необходимые материалы подготовлены. После мастер-класса ты заберёшь коробку с готовыми изделиями, которую украсят, и подарок можно будет дарить. Ты отдохнёшь, побудешь на чаепитии с разными вкусными угощениями и заберёшь с собой подарок!