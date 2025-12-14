Программа мероприятия: 15:00-16:00 Сбор гостей, фуршет Начнут встречу со знакомства и welcome-фуршета в Публике — уютном ресторане в старинном особняке с французским шармом. Мероприятие пройдёт в отдельном зале с камерной атмосферой. 16:00-18:30 Мастер-класс по сервировке от Ксении Леоновой Продолжат вечер мастер-классом по сервировке, с которого ты унесёшь вдохновение и декораторские приёмы для своего новогоднего стола. После тебя ждёт красивый бранч с дегустацией блюд из основного меню под бокал игристого, белого или розового вина. Каждый участник встречи получит доступ к закрытому каналу Le Dimanche Club с анонсами, авторскими маршрутами по Москве и приятными бонусами.