Хочешь окунуться в атмосферу тайн и легенд самого элитарного некрополя столицы? Узнать неизвестные факты из жизни знаменитостей? Увидеть шедевры надгробной скульптуры? Взглянешь на места захоронений политиков Ельцина, Хрущёва, Черномырдина, артистов Смоктуновского, Леонова, Тихонова, Папанова, Яковлева, Вертинского, Шаляпина, писателей Шукшина, Гоголя, Чехова, Булгакова и многих других выдающихся деятелей, творивших нашу историю. Совершишь увлекательную прогулку по Новодевичьему кладбищу и узнаешь, какое послание было зашифровано скульптором Неизвестным в памятнике Хрущёву, кто стал живым прообразом знаменитого «Маэстро» из фильма «В бой идут одни старики», почему Шаляпин отказался принять подарок от российского Императора, где на Новодевичьем хранится кусочек «Брестской крепости», какому надгробию более 1300 лет. Также увидишь единственный в своем роде памятник, выполненный из живого дерева. Продолжительность: 1,5 часа. Ближайшие даты: 15 августа 10:00 22 августа 16:30 29 августа 16:30