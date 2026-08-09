Удивительное погружение в атмосферу итальянского стиля жизни, где музыка становится неотъемлемой частью каждого дня. На концерте прозвучат мегахиты таких звёзд, как Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти и некоторых других артистов. Насладись звучанием ярких итальянских песен и прочувствуй всю красоту этой музыкальной культуры. Соло струнных, мощные аккорды клавиш, и незабываемые ритмы ударных на площадке с панорамным видом. Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический по энергетике синтез симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого долгожданного выступления Imperialis Orchestra. Внимание: Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на набережную и центр Москвы, а также кухня и бар. Сбор гостей с 19:00 Начало концерта в 20:00