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Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 10

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Удивительное погружение в атмосферу итальянского стиля жизни, где музыка становится неотъемлемой частью каждого дня. На концерте прозвучат мегахиты таких звёзд, как Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти и некоторых других артистов. Насладись звучанием ярких итальянских песен и прочувствуй всю красоту этой музыкальной культуры. Соло струнных, мощные аккорды клавиш, и незабываемые ритмы ударных на площадке с панорамным видом. Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями, фантастический по энергетике синтез симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого долгожданного выступления Imperialis Orchestra. Внимание: Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на набережную и центр Москвы, а также кухня и бар. Сбор гостей с 19:00 Начало концерта в 20:00

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