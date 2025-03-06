«Нотэбёрд» — новая глава в истории уникального коллектива Ptica из Мурманска, нашедшего что-то своё сокровенное в романтике русского Севера и мастерски встроившего эту самобытность в современный музыкальный контекст. Условный русский рок, воспитанный на народном фольклоре, но не знающий идеологических границ и открытый всем ветрам композиторской мысли от передовой электроники и авангарда до импровизационного пост рока и джаза. Этим вечером будут песни группы Нотэбёрд и сольного проекта Вити Скорбенко Acytota.