ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Нотэбёрд

StereoPeople, Новослободская улица, 16А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Нотэбёрд» — новая глава в истории уникального коллектива Ptica из Мурманска, нашедшего что-то своё сокровенное в романтике русского Севера и мастерски встроившего эту самобытность в современный музыкальный контекст. Условный русский рок, воспитанный на народном фольклоре, но не знающий идеологических границ и открытый всем ветрам композиторской мысли от передовой электроники и авангарда до импровизационного пост рока и джаза. Этим вечером будут песни группы Нотэбёрд и сольного проекта Вити Скорбенко Acytota.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста