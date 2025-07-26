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Not-a-phase party

Campus Loft, Самокатная улица, 4с19

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от 2650₽ до 6969₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Большой ивент в честь эмо-квартета в сеттинге американской старшей школы — место, где можно снова побыть подростком и прикоснуться к чему-то родному, но давно забытому. В этот вечер: иммерсивный опыт, «школьные клубы» с разными активностями, большой выбор мерча в эмо-тематике, два концептуальных бара, и, конечно, грандиозный финал — большой кавер-концерт с любимыми треками эмо-бэндов и родственных исполнителей.

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