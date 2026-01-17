Лекция от подкаста Эскапизм на окраине «Ностальгия как движок: магия пиксельных игр». О чём лекция? Задавался ли ты вопросом, почему пиксельные игры не только выжили, но и стали культурным феноменом в эпоху фотореалистичной графики? Если да, то эта лекция для тебя. Мы разберём, как работает ностальгия и почему она может быть мощным движком для индустрии. Поговорим о магии пиксельных миров и о том, как стилистика 8-бит стала языком эмоций, почему ограничения старых технологий превратились в творческую свободу, и каким образом игры вроде Celeste, Stardew Valley и Undertale могут конкурировать с The Last of Us или Skyrim. О лекторах: Юлия Семёнова. Лингвист-переводчик, популяризатор НРИ и ведущая подкаста «Эскапизм на Окраине». Юлия Ишмурзина. Косплеер, ценитель инди-игр и ведущая подкаста «Эскапизм на Окраине».