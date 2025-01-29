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Носферату (2024)

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вюрцбург, 1838 год. Несмотря на дурное предчувствие жены Эллен, с детства одолеваемой видениями, ради продвижения по службе Томас отправляется на восток Богемии, чтобы закрыть сделку о продаже недвижимости эксцентричному старому князю Орлоку. Мужчина становится пленником коварного князя, который оказывается кровососущей нежитью, а тем временем недуг Эллен всё больше походит на одержимость. Двери на киносеанс открываются в 19:30. Начало в 20:00.

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