Попробовать яблоко с той же яблони, что и Сергей Довлатов. Почувствовать те же ароматы, что и Александр Пушкин. 11 февраля в ресторане Pomme Verte открывают сидры с Пушкинских гор. Сидродельня, основанная в 2016 году в Пушкинских горах, неслучайно — «Заповедник». Именно об этом месте в окрестностях Михайловского писал Сергей Довлатов, а если верить местным жителям, то и ел яблоки с тех же самых диких яблонь, сок которых сидроделы «Заповедника» уже десять лет добавляют в свои бочки. Меню ужина выстраивает сидры и блюда в продуманные пары, но без обязательств. Формат ужина оставляет выбор за каждым гостем: следовать проложенному маршруту или же прокладывать тропинку к созданию собственных сочетаний, выбирая блюда из a la carte. Cухой игристый «Вороночъ» с бутылочным дображиванием — почти шампанское, еще более достоверное с французскими сырами: камамбером, реблошоном и козьим. К рулету из трески и щуки — Top Hat, полусухой охмеленный сидр с тонкой горчинкой и фруктовым профилем. Лучший сидр года по версии Moscow Cider Awards 2025 Le Shouga Pet-Nat сухой игристый из 100% сока дикой лесной яблони — добавит лёгкости утиной грудке с начинкой из печени, белых грибов и чернослива. Или Lingonapple с брусничным соком прямого отжима, кислинка которого приятно оттеняет насыщенность демигласа и томленого лука в красном вине. Завершит ужин десерт La Pomme Normande с яблоками конфи, соленой карамелью и сидровым кремом в дуэте с Blueberry Monday — сидром «спонтанного» брожения с соком голубики. И «Поммо» на дижестив. Бронирование мест на сайте или по телефону +7 (499) 286-93-99