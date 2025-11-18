«Ты нормальный вообще?», «Это ненормально!», «Веди себя нормально», «Будь уже как все». Мы слышим эти фразы с детства. Они звучат как забота, но работают как угроза. Потому что «нормальность» — это не объективная характеристика, а социальный конструкт. То, что вчера было нормой, сегодня стало отклонением. И наоборот. Леворукость когда-то лечили принудительно. Женщин, желающих учиться, называли ненормальными. А тех, кто не вписывался в стандарты красоты, поведения или мышления, исключали из общества — иногда буквально, через психиатрические диагнозы и изоляцию. Но кто вообще решает, что «нормально»? Наука? Традиция? Большинство? Власть? И почему одни отклонения от нормы романтизируются, а другие стигматизируются? Это новый табу-ток Центра толерантности, где исследуют механизмы нормализации и исключения: от истории психиатрии до современных представлений о нейроразнообразии, от телесных стандартов до моральных норм. Что обсудят: — История «нормы»: как медицина, религия и государство определяли, кто достоин быть частью общества — Патологизация различий: когда «другой» становится «больным» — Нейроразнообразие против дефицитарной модели: новый взгляд на СДВГ, аутизм, дислексию — Тело как поле нормализации: от стандартов красоты до медицинского контроля — Моральные нормы: кто решает, что такое «правильное» поведение Тебя ждут фирменные элементы табу-токов Центра толерантности: психологические эксперименты, интеллектуальные провокации, живые дискуссии и ретро-фотосессия для зрителей. Каждый решает сам: продолжать подстраиваться под чужие стандарты, демонстративно их нарушать или найти свой путь за пределами навязанной дихотомии «нормальный-ненормальный»? Что выберешь ты?