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  1. Москва
  2. События

Встреча-размышление

м. Павелецкая, более точный адрес уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 5700₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Предновогодний период становится поводом оглянуться на прошедший год и наметить направление для следующего. Многие в это время задумываются о переменах, о том, что остаётся позади и что приближается впереди. Путь будет длинный, интересный, качественно прожитый. Формат подойдёт тем, кто предпочитает погружённые и размеренные процессы работы с собой. Участники увидят друг друга, немного поговорят, подвигаются. Дальше — индивидуальный процесс перехода. У кого-то он напомнит рождение, у кого-то — прогулку по мосту. Непредсказуемо. Иногда больно, страшно, но в целом будет мягко, об этом смогут позаботиться. Точно — внутренне продуктивно и с поддержкой. Это будет пространство, в котором можно сосредоточиться на переживаниях уходящего года и на личных ощущениях от наступающего. Будет перерыв на еду. Стоимость при оплате до 15 декабря — 5000 руб., потом — 5700 руб. Ведущая: Софья Азарова — психолог, практикующий танцевально-двигательную психотерапию, терапию травмы, аутентичное движение и арт-терапию. В 18 лет поступила на факультет психологии МГУ, защитила диплом на кафедре возрастной психологии, повышала квалификацию, обучаясь на курсах Эриксоновской гипнотерапии, а позже в течение 4-х лет — изучала развивающий танец и танцевально-двигательный подход в психотерапии в Институте Практической психологии и Психоанализа на кафедре ТДП.

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