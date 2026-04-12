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Norma Tale

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6300₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Этой весной группа представит масштабную программу. Зрителей ждёт полное погружение в атмосферу фэнтези, где музыка становится проводником в иные миры. Концерт объединит в себе две грани жанра: мистическую эстетику Dark Fantasy и возвышенную легкость Light Fantasy. В сет-лист войдут как долгожданные премьеры с грядущих новых альбомов, так и главные хиты, уже полюбившиеся слушателям. Живое исполнение в сочетании с концептуальной атмосферой и визуальными спецэффектами позволит гостям на вечер оказаться внутри ожившей сказки и прочувствовать всю глубину вселенной Norma Tale.

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