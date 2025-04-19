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Non Human Zone

Куб
MSCA Gallery, ул. Тверская, 3, -2 этаж

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от 550₽ до 1600₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка Аллы Мезенцевой — это территория, где субъектность перераспределена. Работая в жанре технологического искусства, художница исследует границы исключения, ограничения, устранения «лишнего», которые определяются лежащей в основе проекта проблематикой субъектно-объектного противостояния. Мир проекта Non Human Zone лишен иерархии. Мир, в котором механизмы полноценны, организмы независимы, а искусство не обязано быть понятным и адаптивным, в то же время оказывается зоной исключения человека. Для художницы этот процесс не несет негативной оценки: без человека мир так же естественен и прекрасен, выбирая для себя иную логику сосуществования. Non Human Zone — это не антиутопия и не попытка переизобрести постгуманизм, а прямая констатация факта: искусство больше не нуждается в человеческом восприятии. В своем проекте Алла Мезенцева выходит за пределы привычных когнитивных моделей, в которых человек является главным оператором смысла. Пространство присутствия искусства, в свою очередь, перестаёт быть площадкой престижного созерцания, познания или манипуляций человека. Выставка становится зоной нейтральной субъектности, самодостаточности и саморефлексии цифровых и биологических процессов.

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