Соприкосновение человека с вечностью момента, единством вселенной, глубиной самого себя не может быть запланировано. Однако, будучи открытыми этому, мы нередко сталкиваемся с такими мгновениями - будь то на природе, размышляя в уединении или при восприятии подлинного искусства. Музыка, обладая уникальной силой, также способствует нахождению в этом особенном состоянии. Погружение во взаимодействие звуков и тишины сродни наблюдению за красотой цветка, когда вдруг яркость красок обостряется, и все детали, оттенки и неровности становятся видимыми, и это прекрасно. Музыканты из Nomusicians стремятся к такому отношению к музыке, и именно это вдохновляет их на проведение концерта - поделиться своим ощущением красоты музыки со слушателями, создавая совместное музыкальное путешествие, которое оставит незримый след внутри каждого из нас. Музыкальный ряд будет дополнен авторским медиаартом: видимые образы будут синхронизироваться с музыкой, усиливая атмосферу и углубляя восприятие, даря зрителям целостный аудиовизуальный опыт. Концерт начнется в 20:00, будет состоять из 2х отделений и продлится 1 час 40 минут. На концерте действует особый подход к продаже билетов, который позволяет каждому выбрать тип билета и цену, в зависимости от финансовых возможностей и внутреннего отклика (С точки зрения зрительских мест все билеты равны, на концерте действует свободная рассадка).