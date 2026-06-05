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Стендап
Про событие
Только лучшие телевизионные комики. Проверка материала. Ты услышишь телевизионных комиков, которых мог увидеть в таких проектах, как Стендап на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside StandUp, Камеди Баттл на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный.
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