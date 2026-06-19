Только опытные комики, только новогоднее настроение, только мандарины и много коктейлей. Ты услышишь телевизионных комиков, которых мог видеть в таких проектах, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside StandUp, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба StandUp Brothers комфортно разместит в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл с компанией — сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.