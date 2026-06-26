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Ночной открытый микрофон

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 499₽ до 699₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Только лучшие телевизионные комики с проверкой материала. Ты услышишь телевизионных комиков, которых мог увидеть в таких проектах, как Стендап на ТНТ, Прожарка (Roast Battle) от Labelcom, ЧБД, Внешний Стендап (Outside StandUp), Камеди Баттл (Сomedy Battle) на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.

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Комментарии

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Иван
12 апреля 2024, 18:59

Идем с другом, ищем компанию)

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Джордж
5 апреля 2024, 06:46

Ни разу не был, есть такие же?)

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Глеб
17 октября 2023, 14:59

Можем сходить вместе - присоединяйся 🤗

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