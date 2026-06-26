Ночной открытый микрофон
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
от 499₽ до 699₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Только лучшие телевизионные комики с проверкой материала. Ты услышишь телевизионных комиков, которых мог увидеть в таких проектах, как Стендап на ТНТ, Прожарка (Roast Battle) от Labelcom, ЧБД, Внешний Стендап (Outside StandUp), Камеди Баттл (Сomedy Battle) на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба.
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Комментарии
Джордж5 апреля 2024, 06:46
Ни разу не был, есть такие же?)
Можем сходить вместе - присоединяйся 🤗
Идем с другом, ищем компанию)