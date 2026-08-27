Техническая вечеринка Стендап на ТНТ
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
от 599₽ до 699₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала резидентов шоу Стендап на ТНТ. Здесь ты сможешь послушать новые шутки от любимых комиков телепроекта. Состав комиков может меняться. Сбор гостей за час до мероприятия. Тебя просят приходить во время. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи