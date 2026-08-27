Проверка материала резидентов шоу Стендап на ТНТ. Здесь ты сможешь послушать новые шутки от любимых комиков телепроекта. Состав комиков может меняться. Сбор гостей за час до мероприятия. Тебя просят приходить во время. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.