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Ночной клуб «Петров»: пиратская версия

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

В этот вечер будет праздничная вечеринка в честь дня рождения Саши Петрова — прирожденного клаб-кида, айдола петербургско-московской тусовки. В лайнапе: SLAVA SKRIPKA (LIVE) / ISKRIT (LIVE) / DOMINIQUE MARA / MASHA123 / MOONOTON / MVXOOD / NATASHA BAI / PETROVPOWER. / RAUMTESTER / THE / JABJIKS + SECRET GUEST

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