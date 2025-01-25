В этот вечер будет праздничная вечеринка в честь дня рождения Саши Петрова — прирожденного клаб-кида, айдола петербургско-московской тусовки. В лайнапе: SLAVA SKRIPKA (LIVE) / ISKRIT (LIVE) / DOMINIQUE MARA / MASHA123 / MOONOTON / MVXOOD / NATASHA BAI / PETROVPOWER. / RAUMTESTER / THE / JABJIKS + SECRET GUEST