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В основе постановки – всемирно известное произведение Э.М. Ремарка, классика мировой литературы. Зрителей ждёт великая история жизни, страсти и любви! «Модерн» открывает тайну: закрытая премьера – спектакль «Ночь в Лиссабоне»! *Внимание! В спектакле присутствуют сцены курения и употребления алкоголя! Курение и алкоголь вредят твоему здоровью!
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