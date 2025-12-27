В основе постановки – всемирно известное произведение Э.М. Ремарка, классика мировой литературы. Зрителей ждёт великая история жизни, страсти и любви! «Модерн» открывает тайну: закрытая премьера – спектакль «Ночь в Лиссабоне»! *Внимание! В спектакле присутствуют сцены курения и употребления алкоголя! Курение и алкоголь вредят твоему здоровью!