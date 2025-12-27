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Ночь в Лиссабоне

Спартаковская площадь, 9/1

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 14000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

В основе постановки – всемирно известное произведение Э.М. Ремарка, классика мировой литературы. Зрителей ждёт великая история жизни, страсти и любви! «Модерн» открывает тайну: закрытая премьера – спектакль «Ночь в Лиссабоне»! *Внимание! В спектакле присутствуют сцены курения и употребления алкоголя! Курение и алкоголь вредят твоему здоровью!

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