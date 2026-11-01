По мотивам повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». В этом спектакле зрителей ждут необыкновенные события, живая, шумная, почти карнавальная история, где чёрт устраивает переполох, а люди оказываются хитрее нечистой силы... ведьма сыплет звёзды в рукав и рождается любовь, которая, как известно, приходит к нам не за черевички... Фирменный стиль театра «Парабазис» — эксцентрика и буффонада делают спектакль озорным действом. А эта деталь с угощением (тем самым салом и «по чуть-чуть») как раз добавляет спектаклю камерность и домашний уют. Зрители станут участниками великолепного театрального праздника с гастрономическим штрихом. Игра с формой, выход за рамки обычного драматического повествования и прямое вовлечение публики делают историю незабываемой сюрреалистической фантасмагорией. Промокод: ГОГОЛЬ30