Обменяй свои билеты на выставки и в музеи на наши уникальные настойки. Чем больше билетов ты принесёшь, тем больше настоек сможешь попробовать. Условия обмена: 1 билет = 2 настойки Погрузись в атмосферу творчества, общения и, конечно же, наслаждения авторскими напитками.