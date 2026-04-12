Не просто спектакль, а глубокое погружение в формулу Марины Цветаевой: «Мне сон не снится, я его сню…». Ты попадаешь в сакральные уголки души, где сны сливаются с воспоминаниями, а воспоминания — со снами. Спектакль рассказывает о силе, которая не признаёт рамки «как должно» и «как надо», о праве принимать себя целиком — вместе с «родной тьмой», где и рождается настоящая свобода.