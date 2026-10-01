Концерт для тех, кто ищет в юморе самобытность и устал от предсказуемых комедийных шаблонов. На сцене выступят комики, которые развивают альтернативную комедию. Здесь не будет привычных шуток про быт, такси и отношения в их классическом понимании — только чистый эксперимент, абсурд, интеллектуальный юмор и комедия «не для всех». Юмор для тех, кто готов исследовать новые грани смешного и не боится смелых концептов. Выступают 3 самобытных комика популярных ТВ- и интернет-проектов и ведущий вечера.