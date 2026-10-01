ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Нишевый стендап

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

от 1181₽ до 1606₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Концерт для тех, кто ищет в юморе самобытность и устал от предсказуемых комедийных шаблонов. На сцене выступят комики, которые развивают альтернативную комедию. Здесь не будет привычных шуток про быт, такси и отношения в их классическом понимании — только чистый эксперимент, абсурд, интеллектуальный юмор и комедия «не для всех». Юмор для тех, кто готов исследовать новые грани смешного и не боится смелых концептов. Выступают 3 самобытных комика популярных ТВ- и интернет-проектов и ведущий вечера.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап без тормозов
Стендап без тормозов

от 1181₽

Четверг Кошмаров
Четверг Кошмаров

800₽

99 шуток: проверка материала
99 шуток: проверка материала
до

500₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Разгоны
Выбор редакции
Разгоны
до

от 750₽

Женский стендап
Женский стендап
до

от 990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста