Философ от стендапа, делающий смешными даже самые глубокомысленные монологи. Спокойные, чувственные монологи — конёк Коли Андреева ещё со времён Big Stand-Up и Стендапа для Paramount Comedy в 2016 и 2017 годах. Если ты спрашивал себя, кем работают люди со специальностью «практическая философия», то ответ — стендап-комиками. Отличительная черта выступлений Николая — это наличие истории и своеобразного посыла. Неудивительно, что он частый участник Шоу Историй и его часто приглашают на подкасты.