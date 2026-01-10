Николай Андреев
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
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от 1500₽ до 2250₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Философ от стендапа, делающий смешными даже самые глубокомысленные монологи. Спокойные, чувственные монологи — конёк Коли Андреева ещё со времён Big Stand-Up и Стендапа для Paramount Comedy в 2016 и 2017 годах. Если ты спрашивал себя, кем работают люди со специальностью «практическая философия», то ответ — стендап-комиками. Отличительная черта выступлений Николая — это наличие истории и своеобразного посыла. Неудивительно, что он частый участник Шоу Историй и его часто приглашают на подкасты.
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