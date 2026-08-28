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Нигде

Лофт 5/3, Малая Семёновская улица, 5с3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это идеальный 80-минутный микстейп, запечатлевший эпохальный перелом 90-х: когда мрачный гитарный фидбек шугейза встретился с чистым экстазом первой рейв-культуры. «Нигде» (1997) — главный гимн радикальной свободы самовыражения и подросткового бунта. Араки создал пространство, где нет правильного или неправильного. Это манифест права быть собой на максималках, когда вокруг рушится привычный мир. Сразу после показа киноленты переключишься с кинематографического шума на плотный ночной звук. Наряжайся, как на карнавал, вечеринку или как в последний раз. Таймлайн ночи: 19:00 — Вход 20:00 — Показ фильма 21:30 — Обсуждение фильма 22:00 — Rybby 23:00 — Aldra 00:00 — Vilyameow 01:00 — Moera

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