ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

НейроПати Нетворкинг

Гастропаб «Гаражане»
Бумажный пр-д, 14 стр. 1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

НейроПати — это интеллектуальное приключение, где ты на практике научишься ломать шаблоны, генерировать гениальные идеи и смотреть на задачи под углом в 360°. Без скучных теорий, только чистый креативный хардкор. Задания не просто знакомят людей, тут создают общие «мозговые штурмы», полные смеха, удивления и моментов «Вау!» Именно такие необычные совместные переживания лучше всего «прокачивают» нейронные связи и запоминаются надолго. По всем вопросам и для связи: https://t.me/SedovTS Если не придти, твои нейроны так и останутся спящими) После покупки билета обязательно нужно подать заявку на участие и верифицировать билет: https://n-party.ru/user/auth.php В разделе «Расписание»

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста