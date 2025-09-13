НейроПати Нетворкинг
Бумажный пр-д, 14 стр. 1
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Про событие
НейроПати — это интеллектуальное приключение, где ты на практике научишься ломать шаблоны, генерировать гениальные идеи и смотреть на задачи под углом в 360°. Без скучных теорий, только чистый креативный хардкор. Задания не просто знакомят людей, тут создают общие «мозговые штурмы», полные смеха, удивления и моментов «Вау!» Именно такие необычные совместные переживания лучше всего «прокачивают» нейронные связи и запоминаются надолго. По всем вопросам и для связи: https://t.me/SedovTS Если не придти, твои нейроны так и останутся спящими) После покупки билета обязательно нужно подать заявку на участие и верифицировать билет: https://n-party.ru/user/auth.php В разделе «Расписание»
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