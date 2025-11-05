Просмотр и обсуждение трогательного и ироничного фильма, в котором одиночество, поиск любви и внутренней свободы переплетаются с лёгкой хулиганской романтикой и острым чувством юмора. Это будет уютная встреча, где каждый может поделиться своими мыслями и впечатлениями от просмотренного — в кругу людей, которые точно тебя поймут. Этот киноклуб — инклюзивный и учитывающий разные особенности восприятия. Какой сюжет тебя ждёт? Фильм расскажет об одном вечере из жизни Лео — разочарованного сценариста, который уже и не верит, что в его серой жизни может случиться что-то стоящее. Всё меняется в канун Нового года, когда он случайно встречает загадочную Эйприл. Их знакомство превращается в спонтанное ночное путешествие по улицам Лос-Анджелеса, где два одиноких человека учатся снова чувствовать, быть уязвимыми и по-настоящему живыми. Они договариваются провести этот день вместе, не подозревая, что одна ночь изменит всё. Но сможет ли это продлиться дольше? Как проходит киноклуб? — Все участники собираются в уютной Топи с чаем и попкорном — Просмотр «Полночный поцелуй» на большом экране — После просмотра фильма будешь обсуждать его и делиться своими впечатлениями Что будешь обсуждать? — Почему «Полночный поцелуй» так похож на «Прогулку» Алексея Учителя и чем обе этих картины отличаются? — Кто главный «антагонист» в истории: одиночество или страх быть отвергнутым? как внутренние барьеры Лео и Эйприл влияют на их отношения? — С помощью каких приёмов режиссёр создаёт атмосферу «магии одной ночи»? Какова роль диалогов, пауз, ночного Лос-Анджелеса и саундтрека в передаче эмоционального путешествия героев? — Возможно ли всего за несколько часов изменить свою жизнь? Как фильм исследует «точки перелома» — моменты, когда люди решают быть честными сами с собой? — Как опыт Лео в написании сценариев (вымышленных историй) помогает или мешает ему прожить собственную жизнь? Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00. Запись через ТГ по кнопке «Купить билет»