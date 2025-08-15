Арт-терапевтический практикум по нейрографике, разработанный опытными психологами-практиками из Москвы и Санкт-Петербурга. Это способ «поговорить» с собой о важном с помощью рисунка, который работает очень мягко, меняя твоё восприятие и открывая новые горизонты. Независимо от того, ставишь ли ты перед собой большие жизненные цели или хочешь разобраться в себе в моменте, нейрографика поможет тебе увидеть ситуацию с совершенно новой перспективы и наладить внутренние коммуникации. Что тебя ждёт на интенсиве? — Медитативное погружение: начнёшь с настройки на «здесь и сейчас», чтобы освободить ум и открыть сердце для новых идей, мыслей и чувств. — Терапевтический диалог: поговоришь о том, как реализовать свои мечты и цели, не опираясь на шаблоны и ограничения. Научишься видеть возможности, которые ранее могли быть незаметны. — Практика с нейрографикой: позволишь своему внутреннему художнику проявиться и создать уникальные визуальные образы своего внутреннего мира. — Работа с МАК-картами: если слова не смогут донести то, что ты чувствуешь, организаторы используют ассоциативные карты, чтобы найти ответы. — Приятная атмосфера: проведём время за интересными практиками и продуктивным общением в кругу единомышленников