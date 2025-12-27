Событие года, созданное для тех, кто хочет провести декабрь красиво, интеллектуально и в камерной атмосфере. Соберутся в тёплом ресторане Grace Bistro, чтобы познакомиться, разобрать основы шахмат, сыграть первую партию и завершить вечер с бокалом игристого, подводя личные маленькие итоги уходящего года Мероприятие идеально подходит новичкам и тем, кто хочет мягко освежить правила в спокойной, эстетичной среде. Что будет на мероприятии: · Знакомство в мини-группе до 5 человек · Пояснение правил и базовых стратегий · Первая шахматная партия в сопровождении · Праздничное завершение вечера с игристым · Мобилограф, который снимет каждого гостя на фото и видео Для кого: Для мужчин и женщин — для всех, кому интересно провести время с пользой, вкусом и лёгкостью. Дресс-код: Festive Intellectual Chic — элегантные образы в глубоких оттенках, мягкие фактуры, лёгкие золотые акценты. Стильно, празднично и элегантно. Стоимость: 7000 руб, включая депозит 3000 руб на любой заказ по меню ресторана Продолжительность: 3 часа. Количество мест ограничено — всего 5 гостей Ведущая: Светлана Роговая — создатель проекта «Шахматы в ресторане», КМС по шахматам, превративший классику в искусство общения и вдохновения.