Бэнд, буквально перевернувший правила игры в российской тяжёлой музыке и за пять лет ставший самой прослушиваемой хэви-группой в стране. Летний анплагд концерт. В программе все хиты группы в необычном звучании, ламповая атмосфера и неформальное общение с музыкантами.