10 моноспектаклей. Актер и его роль — старая театральная загадка. Под маской, созданной автором, можно лишь попытаться разглядеть реального человека — угадать, насколько близок или наоборот — далек ему персонаж. А что если... Актер самостоятельно найдет для себя персонажа с идентичным эмоциональным опытом? Он сам создаст предлагаемые обстоятельства, чтобы рассказать о том, что именно его волнует, радует или раздражает? Популярный артист вдруг обнаружит душевное родство с игрушечным медведем? Абсурдно? Смешно? Трогательно? Трагично? Ведь вполне возможно, что внутри артиста, кроме человеческих органов и крови, есть также и… пух? Собственная жизнь в сочетании с судьбой другого человека или литературным сюжетом предлагает множество невероятных поворотов и неожиданных пересечений. Участники спектакля сами выбрали литературных или реальных героев, созвучных их внутреннему миру и создали 10 уникальных монологов — 10 невербатимов на стыке реальности и вымысла, достоверности и мифа, иронии и откровенности. 10 моноспектаклей вовлекают зрителя в волнующую игру «кто передо мной?», которая толкает к чувственному напряжению и ведет в следующему вопросу — «кто я?».